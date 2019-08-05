بينهم البدري وحسام حسن.. 5 أسماء يرحب النحاس بالعمل معهم في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن أسماء 5 مدربين، لا يمانع التواجد مع أي منهم في الجهاز الفني لمنتخب المصر الفترة المقبلة في منصب المدرب العام.

ومن المقرر أن يتولى مدير فني وطني القيادة الفنية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري.

وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" "بالطبع شرف لأي شخص أن يتواجد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل عام وفي أي منصب".

وواصل "مصر لديها العديد من المدربين أصحاب الكفاءة ويستطيعون قيادة المنتخب في تلك المرحلة الصعبة، فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي في تلك المرحلة صعبة بكل تأكيد".

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وأكمل "تعودنا أن الانجازات تكون من خلال المدرب الوطني".

وصرح "أعتقد أن الخماسي حسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وطارق العشري وطلعت يوسف مؤهل لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة".

وشدد "بالنسبة لي ارحب بالعمل مع أي مدرب منهم في منتخب مصر بمنصب المدرب العام، هم اصحاب خبرات كبيرة وكل مدرب منهم لديه مدرسة خاصة".

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلا "أحاول دائما أن يكون لدي تنوع في فكري التدريبي لكي أكون قريب من جميع المدارس".