"أين منتخب المرأة؟".. قرار "فيفا" يمنح اتحاد الكرة فرصة لتلبية توجيهات السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق وبشكل نهائي على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم النسائية بداية من النسخة المقبلة 2023.

وأصبح أمام الاتحاد المصري لكرة القدم خلال السنوات المقبلة، فرصة لبناء منتخب مصري لكرة القدم النسائية، بجانب عمل خطة متكاملة مستفيدا بالاهتمام العالمي بكرة القدم النسائية وسعي "فيفا" لزيادة الاستثمارات باللعبة لكي يُصبح لمصر دوري قوي في تلك المنافسات.

ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع، على زيادة منتخبات كأس العالم لكرة القدم النسائية لـ32 منتخبا بدلا من 24، بداية من النسخة المقبلة عام 2023، وبالتالي اعتماد نظام الـ8 مجموعات بمشاركة 4 منتخبات في كل مجموعة بدور الـ32.

"فيفا" أشار في بيان جديد نُشر مؤخرا على موقعه الرسمي لاستكمال الحديث عن زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات، بأن الـ"كوتة" الجديدة سوف توفر الأمل لجميع أنحاء العالم للمشاركة في تلك البطولة.

السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال في تصريحاته تعليقا على هذا القرار "النجاح المبهر لمونديال فرنسا أكد أنه حان الوقت لكي نحافظ على هذه الدفعة واتخاذ إجراءات محددة من أجل دعم نمو الكرة النسائية".

وأضاف "التوسع يتعدى إلى ما هو أبعد من الفرق الثمانية المضافة، وهذا يعني أنه انطلاقا من هذه اللحظة ستقوم العشرات من الاتحادات بتنظيم برامجها الخاصة بالكرة النسائية وهي تدرك أنها تحظى بإمكانية حقيقية للتأهل".

وتتزامن تصريحات رئيس "فيفا" وسعيه لأن يكون هناك استثمارات أكبر في مجال كرة القدم النسائية، وخلق منافسات أكبر لكي تتسع قاعدة المشاركة ووعده بمضاعفة الاستثمار المخطط له على مدى الأربع سنوات المقبلة والبالغ 500 مليون دولار في الدورة المقبلة، مع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية مؤخرا بعد سؤاله عن أين مصر من منتخبات كرة القدم النسائية.

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وقال الرئيس السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فاعليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة عندما تطرق للحديث عن الكرة المصرية "أين منتخب كرة القدم الخاص بالنساء".

قرار "فيفا" بزيادة منتخبات مونديال كرة القدم النسائية يعني زيادة حصة القارة الأفريقية، والتي شاركت في أخر نسخة من المونديال في فرنسا 2019 بثلاث منتخبات وهم نيجيريا وجنوب أفريقيا والكاميرون.

ولم يسبق لمصر وأن تواجد لها منتخبا لكرة القدم النسائية في أي نسخة سابقة بكأس العالم منذ انطلاقه عام 1991، بينما كانت المشاركات في بطولات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية فقيرة للغاية بواقع مشاركتين فقط أعوام 1998 و2016.

تصريحات رئيس"فيفا" كانت واضحة بضرورة الاهتمام بالأندية في كرة القدم النسائية وضرورة تطوير المسابقات وهو ما سينتج عنه منتخبات قوية تتأهل لكأس العالم لكي تصبح النسخ المقبلة أكثر قوة من 2019 والتي وصفها بالأفضل في التاريخ.

ومن المنتظر أن يتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون كرة القدم المصرية في الفترة المقبلة لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة، ووفقا لمصدر مسؤول صرح لـ"يلا كورة" من قبل، فاللجنة الخماسية سوف تشهد وجود عنصر نسائي.

ويُعطي قرار "فيفا" فرصة جديدة أمام اتحاد الكرة، لكي يتم تشكيل فريق عمل يضع خطة شاملة على المدى القريب والبعيد، لتطوير منافسات كرة القدم النسائية، وبالتالي الاستفادة من حجم الاستثمارات المتوقع زيادته في تلك المنافسات.