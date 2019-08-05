برنامج خاص لثلاثي الأهلي.. ولاسارتي يدرس اطلع برة بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواصل فريق الأهلي استعداداته لمباراة اطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس في ملعب الجيش ببرج العرب.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي وجهازه المعاون بدأ في دراسة فريق اطلع برة بالفيديو من خلال مشاهدة ملخصات.

Advertisements

ويستهدف جهاز الأهلي الفني الوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية لدى الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني في عرض ملخص المباريات خلال محاضراته مع اللاعبين.

ووضع أليخاندرو مخطط الأحمال، برنامج بدني خاص لثلاثي الفريق، محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، بعدما حصلوا على راحة إضافية لتواجدهم مع منتخب مصر مؤخرا في منافسات أمم أفريقيا 2019.

وأكد الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن غياب ناصر ماهر لاعب وسط الفريق عن المران الجماعي يأتي بعد تعرضه لإصابة في الحوض، وبعد الفحوصات الطبية تأكدت عودة اللاعب بعد 72 ساعة نظرا لأن الإصابة بسيطة.