"كشاف ومحفز".. الخليج 365 يكشف "عقبات" تدريب دياز للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يواجه تعاقد الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز ثلاث عقبات تعرقل مفاوضات الأبيض مع مدرب بيراميدز السابق .

وقرر مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" إن دياز وافق بشكل مبدئى على تدريب الزمالك في الموسم الجديد.

وقام الأرجنتيني ونجله إيمليانو الذي يعمل مساعدأً له بمتابعة حساب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه أن الزمالك طلب من المدرب، تخفيض راتبه السنوي بجانب تقليص عدد مساعديه بالجهاز المعاون، وهو ما رفضه المدرب وأوقف المفاوضات..

رامون الذي كان يتقاضي فى بيراميدز سبعة ملايين دولار بخلاف المكافآت وفقاً لما قاله تركي آل الشيخ مالك النادي الأرزق السابق وافق على تخفيض راتبه ولكنه تمسك بجهاز بالكامل ورفض تقليصه.

ويولي المدرب الارجنتيني دياز جهازه المعاون اهتماماً شديداً، ولا يعمل بدونه، وهو ما تسبب فى وقت سابق فى فشل مفاوضاته مع الأهلي فى مرتين.

وعبر دياز عن السبب وراء تمسكه بالعمل مع طاقمه التدريبي عبر موقعه الرسمي قائلاً: "أسعى لتحقيق هدفين رئيسين فى كل فريق أتولي تدريبه، الأول ترسخ الانضباط والنظام والمسؤوليات والعمل اليومي. والثاني التأكيد على جميع الإنجازات التى حققتها طوال مشواري كمدرب، والهدف الأول يصل بك إلى الثاني".

واستطرد: "ولتحقيق الأهداف المرجوة أعمل مع طاقم فني مكون من محترفين عظماء يفهمون، ويحترمون قراراتي".

ويتكون فريق عامل دياز من :

مساعد المدرب رقم 1 (الوسيط)

مساعد المدرب رقم 1 يعرف فى مصر بـ"المدرب العام"، وفى قاموس دياز يعرفه بأنه الوسيط، ويقول عنه عبر موقعه الرسمي "يلعب المساعد رقم 1 دوراً رئيسياً معي ويعمل بشكل وثيق فى التدريب وهو المسؤول عن العلاقات اليومية مع اللاعبين".

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وأكمل دياز "المساعد رقم 1 هو الرابط بيني وبين اللاعبين وعلى دراية كاملة بالأمور الفنية والتكتيكية واحتياجات اللاعبين".

مساعد المدرب رقم 2 (منسق)

مساعد المدرب رقم 2 هو خليط من مدير الكرة والمنسق العام فى مصر، ويعرفه دياز بأنه "يساعدني ويساعد المدرب المساعد رقم 1 وبصرف النظر عن الجانب الفني، فهو يتعامل مع القضايا التى لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم، ويحافظ على حوار دائم معي وباقي أفراد الطاقم الفني والمسؤولين عن النادي".

محلل (فيديو)

ويحدد رامون دياز مسؤولية محلل الفيديو بـ"هو الشخص الذى يحصل على تسجيلات المباريات، ويدرسها بعمق، يدرس المباراة السابقة والمنافس فى المباراة التالية، ويعطي وجهة نظره، وهو ما يوفر الوقت على المدير الفني لمتابعة الأمور المهمة".

ويضيف دياز "دوره لا يقتصر على دراسة المنافسين أو الفريق فى المباريات فحسب بل يمتد إلى دراسة اللاعبين المعروضين فى فترات الانتقالات وتقديم تقارير عنهم".

مدرب اللياقة البدنية رقم 1

مدرب اللياقة البدنية رقم 1 الذى يعرف بمخطط الأحمال فى مصر يلعب دوراً مهماً فى فريق دياز، حيث إنه المسؤول الأول عن الخطة السنوية والأسبوعية فى الإعداد البدني وتجهيز اللاعبين والحفاظ على الجاهزية والتعامل مع المدير الفني والطبيب.

مدرب اللياقة البدنية رقم 2

مدرب اللياقة البدنية رقم 2 الذى يعرف فى مصر بمساعد مخطط الأحمال دوره هو التدريبات التخصصية بمعني الجزء البدني الخاص بكل فرد من أفراد الفريق المبني على الاحتياجات الفردية بعد القياسات ومتابعة الحالة البدنية لكل لاعب على حدة ومساعدة المدرب رقم 1.

طاقم طبي مكون من ثلاثة أفراد

الطبيب مسؤوليته علاج المصابين ومتابعة طوال عملية التعافي والتشخيص ثم تحويل المصابين إلى الطريق الصحيح نحو الأطباء الآخرين وهو المسؤول عن التنسيق مع الفريق البدني ومتابعة اللاعبين بحسب دياز.

إخصائي العلاج الطبيعي أوالتأهيل فى مصر دوره تأهيل ما بعد التعافي من الإصابات والوقاية من تجدد أو من التعرض للإصابات ومتابعة شخصية للاعبين علاوة عن العمل والتنسيق مع الطبيب والفريق البدني.

المحفز

يؤمن دياز أن فريق الكرة الواحد كالجسم البشري "عقل و جسد وروح ووجدان" ولذلك يعمل على تنمية هذه الجوانب لذلك يستعين بـ"محفز" دوره تحليل رغبات واحتياجات وإنجازات وإحباطات كل لاعب والعمل علي تطوير الإيجابيات وعلاج السلبيات من منظور نفسي.

يري دياز أن الجانب النفسي للاعبيه يلعب دوراً مهماً فى الأداء والنتائج وحتى الإصابات، الحصول على قدرات اللاعب فى أعلي مسبتها وتجديد الدوافع والعلاج النفسي فى حالة وجود أخطاء أو اهتزاز مستوى أو عودة من إصابات طويلة ضمن اختصاصات المحفز أو الطبيب النفسي فى مصر.

الكشاف

يؤمن دياز بدور المدرب فى منح الفرصة للمواهب الشابة والاستعانة بها وتقديمها سواء من ناديه أو المنافسين ولهذا يستعين بكشاف لرصد هؤلاء اعتقاداً منه أنهم مصدر دخل ومنافع رياضية واقتصادية مستقبلية للأندية. هذا الدور فى مصر يعرف تحديداً بلجنة اكتشاف المواهب.