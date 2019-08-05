بين دياز ومدرب مدغشقر والبرازيلي.. تطورات ملف مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن صالح:

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه خلال 3 أيام سيتم الانتهاء من ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق.

وكان رئيس الزمالك، قد قرر إقالة الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وصرح مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، أبدى ترحيبا وموافقة مبدئية بشأن تدريب الزمالك في الموسم الجديد.

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ووفقا للمصدر، فإن الزمالك طلب من المدرب، تخفيض راتبه السنوي بجانب تقليص عدد مساعديه بالجهاز المعاون، وهو ما يرفضه المدرب في الوقت الحالي.

وأشار المصدر الى أن الباب لم يُغلق أمام إمكانية الاستعانة بالفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، بجانب قيام أحد الوسطاء بعرض سيرة ذاتية لمدرب برازيلي.

رئيس الزمالك كشف في تصريحاته، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة يستعد للسفر لأحد الدول الأوروبية من أجل التفاوض مع مدرب رابع أملا في الوصول لاتفاق معه.

وأكد المصدر، أن أمير مرتضى سوف يسافر لألمانيا خلال الساعات المقبلة من أجل التفاوض مع أحد المدربين.