رينار يسعى إلى “كتابة التاريخ” وقيادة السعودية لكأس العالم 2022

قال إيرفي رينار مدرب السعودية الجديد إنه يسعى إلى “كتابة التاريخ” وقيادة المنتخب الوطني إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وأكد أنه يدرك تماما مدى شغف المشجعين باللعبة.

ورحل رينار، الذي حقق نجاحات كبيرة في إفريقيا، عن قيادة المغرب بعد كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي ووقع على عقد لقيادة السعودية لمدة عامين ونصف العام.

وقال المدرب الفرنسي خلال تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الأحد “أود أن أشكركم على حسن الاستضافة منذ وصولنا إلى الرياض وكما قلت لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي”.

وأضاف رينار الذي حضر المؤتمر الصحفي مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها ونسعى لتحقيقها”.

وكانت السعودية قد تأهلت لكأس العالم 2018 ولأول مرة بعد غياب 12 عاما كما صعد رينار مع المغرب للمسابقة ذاتها لكنه يدرك أن تكرار هذا الأمر ليس سهلا.

وقال رينار في المؤتمر الذي نقله حساب المنتخب السعودي على تويتر “الوجود في كأس العالم يمثل تجربة عظيمة نود تكرارها كل مرة لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا وسنسعى سويا إلى تحقيقه”.

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وأضاف “من المهم جدا الإقامة في السعودية لفترات طويلة وأنا أدرك شغف الجماهير هنا وأن المنافسة تزيد موسما بعد الآخر بين الأندية.

“تحدثت إلى العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي”.

وتوج رينار بكأس الأمم الأفريقية في 2012 مع زامبيا قبل أن يكرر النجاح مع ساحل العاج بعدها بثلاث سنوات لكنه سيظهر لأول مرة كمدرب لمنتخب آسيوي.

وقال رينار “من تجربة دامت عشر سنوات في أفريقيا أستطيع ابلاغكم أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها وأعتقد أن أهم شيء للمدرب هو التأقلم مع البيئة”.

وسيحاول المدرب الجديد التعرف عن قرب على اللاعبين وأكد أنه سيحضر مباراة النصر السعودي مع الوحدة الإماراتي غدا الاثنين قبل أن يعود إلى جدة لحضور مباراة قمة سعودية بين الأهلي والهلال في دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.