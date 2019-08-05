رسميا.. حارس ليفربول ينتقل للدوري البلجيكي

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي عن تعاقده رسميا مع سيمون مينيوليه حارس ليفربول الإنجليزي السابق لمدة 5 مواسم مقابل 6 ملايين إسترليني.

وجاء الإعلان الرسمي من خلال فيديو قصير نشره الحساب الرسمي للنادي البلجيكي على موقع “تويتر” للاعب البالغ 31 عاما.

وأبلغ الحارس المدير الفني للـ”ريدز” يورغن كلوب أنه يرغب في الرحيل من أجل اللعب بشكل مستمر، ليبدأ ليفربول بالفعل المحادثات مع النادي البلجيكي، وتوصلا لاتفاق أمس الأحد.

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وكان الحارس البلجيكي قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2013 قادما من فريق سندرلاند مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

ومنذ أن وقع البرازيلي أليسون بيكر لليفربول في الصيف الماضي بصفقة بلغت قيمتها قدره 65 مليون جنيه إسترليني، ومينيوليه أصبح بعيدا عن حسابات “الريدز” حيث لم يشارك سوى في مباراتين خلال الموسم الماضي.

بالمقابل كان نادي بروج يريد حارس مرمى في الوقت الحالي من أجل المشاركة في مباراته التأهيلية في دوري أبطال أوروبا ضد دينامو كييف، والتي ستقام غدا الثلاثاء، لذلك واجه سباقا مع الزمن لإنجاز صفقة مينيوليه.