دبي تنظم أطول سباق قدرة صحراوي في العالم

اعتمد مجلس دبي الرياضي إقامة النسخة الثانية لسباق “ألترا ماراثون المرموم”، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شركة فيت جروب الشرق الأوسط في منطقة محمية المرموم الصحراوية في دبي، خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل

وسيتم زيادة مسافة السباق هذا العام إلى 300 كلم، ليعزز مكانته لكونه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل، إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الإمارات، الذين سيتنافسون لمدة 5 أيام، للفوز بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق عن تخصيص 3 فئات رئيسية، إذ يتنافس المحترفون لمسافة 300 كلم، فيما ستكون هناك مسافتي 110 كلم و50 كلم، وتأتي هذه الخطوة من أجل تحفيز جميع العدائين على المشاركة في هذا النوع من سباقات التحمل، مع تخصيص جوائز مالية تحفيزية لجميع الفئات.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للراغبين بالمشاركة بالانضمام إلى البرامج التدريبية الأسبوعية التي ستنطلق بداية من 30 أغسطس (آب) الجاري، ولمدة 12 أسبوع، والتي تهدف إلى تهيئة العدائين وتدريبهم على السباق الرئيسي المقبل.