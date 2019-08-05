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برشلونة يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة ميسي

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تلقى الإسباني ضربة موجعة بعد إصابة قائد فريقة الأرجنتيني ليونيل اليوم الإثنين في تدريبات البلوجرانا، ولن يستيطع السفر رفقة الفريق إلى أمريكا، في الجولة التحضيرية القصيرة التي يقوم بها البرسا.

ونشر الفريق الكتلوني بيانًا على موقعه الرسمي

يوضح فية إصابة ميسي، وتضمن" ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول، الذي عاد مؤخرًا  بعد أن أنهى عطلته الصيفية، إنسحب اليوم من التدريبات الجماعية، بسبب شعورة باًلام في ساقة اليمنى، وقد أجريت الفصحوصات الطبية، لمعرفة حجم إصابته".

وأكمل البيان" ميسي سيبقى في برشلونة ولن يسافر مع بعثة الفريق المتجهة إلى أمريكا، وسيحدد موعد إمكانية عودته إلى التدريبات، بعد التعافي من الإصابة".

وشارك "البرغوث" الأرجنتيني رفقة البلوجرانا الموسم الماضي بالدورى الأسباني في 34 مباراة، إستطاع أن يسجل 36 هدفًا، وقام بـ13 تمريرة حاسمة.

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