الإسماعيلي يتقدم بثلاث طلبات لاتحاد الكرة

حضر صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، ممثلًا عن النادى فى اجتماع ممثلى الأندية مع اتحاد الكرة، لوضع تصورات الموسم الجديد.

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن انطلاق منافسات النسخة الجديدة بمسابقة الدورى الممتاز اعتبارًا

من يوم 19 سبتمبر المقبل مع إلغاء نظام القرعة الموجهة.

أكد المنياوى خلال الاجتماع على ضرورة خوض كل نادٍ مبارياته على ملعبه من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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شدد مدير الكرة للدراويش على أهمية التزام كل الأندية دون استثناء بالمواعيد واللوائح المنظمة للمسابقة، والتى تم إصدارها من قبل اتحاد الكرة.

أختتم صبرى المنياوى بأن مسابقة الدورى يجب أن تشهد حضورًا جماهيرىًا كبيرًا، والذى يمنحها مزيدًا من التنافسية.

أنهى الدراويش مشوارة في بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.