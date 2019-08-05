خليل نيمار: الإسماعيلي لا يقل بأي شكل عن الأهلي والزمالك

أعرب خليل حجى "نيمار" لاعب الإسماعيلى الجديد عن سعادته باتمام اجراءات انتقاله للدراويش خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

وقال حجى عقب إنتقالة للإسماعيلي:"الحمد لله على انتقالى لدراويش الكرة المصرية ، أتمنى أن أكون إضافة لهذا النادى وأكون عند

حسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة".

وأضاف اللاعب أنه خاض فترة معايشة فى روما الإيطالى وقال:"المفاوضات لم تستمر طويلا لرغبتى فى التواجد بالفريق الأصفر الذى لا يقل بأى شكل من الأشكال

عن الأهلى و الزمالك".

وأختتم نيمار قائلًا :"أعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل المساهمة فى تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من النقاط مع فريقى الجديد الذى يتمتع بجماهيرية عريضة".

وانضم خليل نيمار لصفوف الفريق بعقد طويل الأمد لمدة 5 مواسم بعد رحلة احتراف قصيرة بايطاليا وسويسرا والبرتغال.