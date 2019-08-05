أعرب خليل حجى "نيمار" لاعب الإسماعيلى الجديد عن سعادته باتمام اجراءات انتقاله للدراويش خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.
وقال حجى عقب إنتقالة للإسماعيلي:"الحمد لله على انتقالى لدراويش الكرة المصرية ، أتمنى أن أكون إضافة لهذا النادى وأكون عندحسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة".
وأضاف اللاعب أنه خاض فترة معايشة فى روما الإيطالى وقال:"المفاوضات لم تستمر طويلا لرغبتى فى التواجد بالفريق الأصفر الذى لا يقل بأى شكل من الأشكالعن الأهلى و الزمالك".
وأختتم نيمار قائلًا :"أعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل المساهمة فى تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من النقاط مع فريقى الجديد الذى يتمتع بجماهيرية عريضة".
وانضم خليل نيمار لصفوف الفريق بعقد طويل الأمد لمدة 5 مواسم بعد رحلة احتراف قصيرة بايطاليا وسويسرا والبرتغال.
كانت هذه تفاصيل خبر خليل نيمار: الإسماعيلي لا يقل بأي شكل عن الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.