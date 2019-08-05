تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الاتحاد السعودي مباراة مهمة اليوم أمام ذوب آهن الإيراني على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. القدم. وتستعرض لكم بوابة الوفد تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ذوب آهن في مباراة اليوم والتي ستقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت ، الثامنة بتوقيت الإمارات. السعودية ، الثامنة بتوقيت الإمارات. تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ذوب آهن اليوم .. حراسة المرمى: فواز القرني Advertisements خط الدفاع: حمدان الشمراني – عمار الدحيم – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد خط الوسط: فيشيو - عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – خيمينيز خط الهجوم: رومارينيو – عبدالعزيز البيشي.

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