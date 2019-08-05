تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب ستاد الملك فهد الدولي في السعودية من أجل مشاهدة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطالآسيا.
تستعرض "بوابة الوفد" تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة في مباراة اليوم التي ستقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيتالسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، وسيكون كالآتي:
حراسة المرمى: برادلي جونز
خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد - مايكون بيريرا - برونو أوفيني - سلطان الغنام
خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري - عبدالعزيز الجبرين
أمامهم: أحمد موسى - جوليانو فيكتور - عبدالرحمن الدوسري
في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله
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