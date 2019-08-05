اخبار الرياضه

تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب ستاد الملك فهد الدولي في من أجل مشاهدة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال

آسيا.

 تستعرض "بوابة الوفد" تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة في مباراة اليوم التي ستقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت

السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، وسيكون كالآتي:

حراسة المرمى: برادلي جونز

خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد - مايكون بيريرا - برونو أوفيني - سلطان الغنام

Advertisements

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري - عبدالعزيز الجبرين

أمامهم: أحمد موسى - جوليانو فيكتور - عبدالرحمن الدوسري

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا