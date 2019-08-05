غموض «اطلع بره» يقلق مدرب الأهلي

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلى، صعوبة المباراة أمام فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، مؤكدًا أن صعوبة اللقاء تكمن فى غموض المنافس «الذى يبقى مجهولًا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد».

أضاف، أن الجهاز الفنى يسعى للوقوف على كل كبيرة

وصغيرة فى الفريق المنافس للاستعداد له وتجنب المفاجآت، لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائمًا محفوفة بالمخاطر، خصوصًا أنه لن يكون كتابًا مفتوحًا.

أشار يوسف إلى أن الأهلى يحترم جميع منافسيه، سواء على الصعيد المحلى، أو الأفريقى، كما أن التعامل مع كل المباريات

يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مشددًا على أن مباراة الذهاب تبقى مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفنى للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.

ذكر المدرب العام بالأهلى، أن خوض مباراتى الذهاب والإياب مع فريق «اطلع بره» فى مصر يبقى أمرًا إيجابيًا للفريق، «ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من إرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر؛ وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالى مبكرًا».