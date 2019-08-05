يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لمواجهة ذوب آهن الإيراني في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم:
ستبدأ مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن، اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وذوب آهناليوم:
من المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن في الموعد المحدد لها عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.
ستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري على ملعب ستاد حمد الكبير في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.