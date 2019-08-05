موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لمواجهة ذوب آهن الإيراني في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم:

ستبدأ مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن، اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وذوب آهن

اليوم:

من المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن في الموعد المحدد لها عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

ستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري على ملعب ستاد حمد الكبير في قطر.