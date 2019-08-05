أعلن الجهاز الفني لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، تجديد التعاقد مع ثلاثة لاعبين ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، الذي يخوض فيه المنافسة بالدوري الممتاز "أ"، بعد أن حققوا الصعود الموسم المنقضي.
قال ياسر مصطفى، مدير الكرة، إنه تم التجديد لثلاثي الفريق هشام فيجو، محمد إبراهيم ريعو، وإسماعيل بلانكو لمدة 3 سنوات لكل منهم، إذ يتميز اللاعبون بمستوى جيد، ومن العناصرالأساسية للفريق خلال الموسم الماضي، جاء ذلك بحضور هاني صدقي، عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.
أكد مدير الكرة، أن الجهاز الفني يواصل تدعيماته للفريق خلال الفترة الحالية لاختيار أفضل العناصر القادرة على المنافسة، وتحقيق نتائج تسعد الجماهير خلال الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد التعاقد مع ثلاثي صالات المنيا لمدة 3 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.