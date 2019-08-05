تجديد التعاقد مع ثلاثي صالات المنيا لمدة 3 مواسم

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، تجديد التعاقد مع ثلاثة لاعبين ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، الذي يخوض فيه المنافسة بالدوري الممتاز "أ"، بعد أن حققوا الصعود الموسم المنقضي.

قال ياسر مصطفى، مدير الكرة، إنه تم التجديد لثلاثي الفريق هشام فيجو، محمد إبراهيم ريعو، وإسماعيل بلانكو لمدة 3 سنوات لكل منهم، إذ يتميز اللاعبون بمستوى جيد، ومن العناصر

الأساسية للفريق خلال الموسم الماضي، جاء ذلك بحضور هاني صدقي، عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.

أكد مدير الكرة، أن الجهاز الفني يواصل تدعيماته للفريق خلال الفترة الحالية لاختيار أفضل العناصر القادرة على المنافسة، وتحقيق نتائج تسعد الجماهير خلال الموسم الجديد.