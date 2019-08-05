بطل سعودي ينضم للمنتخب العربي لذوي الإعاقة لعبور بحر المانش

أعلن السباح المصرى خالد شلبى، وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن انضمام حسام محنشى من المملكة العربية السعودية للمنتخب العربى لذوى الإعاقة لعبور بحر المانش 2020، لافتًا إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة أبدية فى مختلف المجالات والمحافل.

أضاف شلبى، أن نعيم أحمد المهدى مسئول

سباحة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة، وافق على انضمام حسام للمنتخب العربى الألماني لعبور بحر المانش فى يوليو ٢٠٢٠ تحت قيادته ومساعدته السباحة الأوليمبية، شرويت حافظ.

وقال شلبى إن السباح السعودى تدرب على يد المدرب المصرى طارق لبيب، ومن المقرر قيام شلبى

بتدريب السباح فى الغردقة للاستعداد لأول محاولة تتابع عربى لعبور المانش فى يوليو .2020

وأوضح شلبى، أن البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح شلبى، أنه تم الاتفاق مع السباحين "تينا وإنجيه وفرانك" من ألمانيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركة السباحين المصريين والعرب من ذوي القدرات الخاصة فى التدريبات فى شهر أكتوبر المقبل بمدينة الغردقة.