موعد مباراة النصر والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل فريق الوحدة الإماراتي ضيفًا ثقيلًا على النصر السعودي، في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. القدم. موعد مباراة النصر والوحدة اليوم: ستنطلق مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة الـ8:00 مساءً بتوقيت مصر، الـ9:00 بتوقيت السعودية، الـ10:00 بتوقيت الإمارات. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة اليوم: من المقرر أن تذاع مباراة النصر ضد الوحدة في الموعد المحدد لها عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس. ستقام مباراة العودة بين الفريقين في الإمارات يوم 12 من شهر أغسطس الجاري على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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