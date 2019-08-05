رياضة | إيقاف لاعب منتخب مصر للجودو 8 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف لاعب منتخب مصر للجودو 8 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إسلام الشهابي لاعب منتخب مصر للجودو بالإيقاف لمدة 8 سنوات، بعد ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي.

Advertisements

وتلقى اتحاد الجودو، خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري.

وكان الشهابي قد تلقى عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، بعد تأكد حصوله على منشطات، مما جعل اللاعب يطعن في القرار ويطالب بالاستئناف، ليتم سحب عينة أخرى من اللاعب في بطولة ثانية، الأمر الذي أثبت تعاطيه للمنشطات، ليعاقب بالإيقاف 8 أعوام.