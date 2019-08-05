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رياضة | مدرب فريق الرديف بريال مدريد على رادار الزمالك

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دخل الإسباني خوان رامون لوبيز قائمة المرشحين لتدريب فريق الزمالك خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي

 

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وتولى رامون لوبيز تدريب منتخب عام 2014 ومنتخب عمان عام 2016 كما سبق له تدريب فريق الثاني "ب" خلال الفترة من 2001 إلى 2005 ثم الفريق الأول موسم 2005/2006

 

الجدير بالذكر أن رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك.

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