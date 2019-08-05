رياضة | مدرب فريق الرديف بريال مدريد على رادار الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب فريق الرديف بريال مدريد على رادار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الإسباني خوان رامون لوبيز قائمة المرشحين لتدريب فريق الزمالك خلفًا لخالد جلال الذي تمت إقالته بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي

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وتولى رامون لوبيز تدريب منتخب السعودية عام 2014 ومنتخب عمان عام 2016 كما سبق له تدريب فريق ريال مدريد الثاني "ب" خلال الفترة من 2001 إلى 2005 ثم الفريق الأول موسم 2005/2006

الجدير بالذكر أن رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك.