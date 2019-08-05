رياضة | ريال مدريد يدخل حرب "نيمار" وبرشلونة بـ"الإعارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدخل حرب "نيمار" وبرشلونة بـ"الإعارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد الإسباني طرفًا في حسم مستقبل البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد سيدخل في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان لضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء وهو ما يعقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

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وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد، كعقاب لبرشلونة على مفاوضاته مع اللاعب، خاصة أن رئيس النادي الفرنسي عرض النجم البرازيلي من قبل على رئيس الريال.