رياضة | كهربا يقدم دليل إدانة رئيس الزمالك بالفيديو والصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يقدم دليل إدانة رئيس الزمالك بالفيديو والصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي ضم الفيديوهات الخاصة وصوره مع الإعلامية التونسية ليلى شندول في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتقديم شكوى ضد إدارة القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينوي محمود كهربا تصعيد قضيته ضد الزمالك بعد أزمة التشهير به بدون وجه حق من رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي على الهواء.

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كان كهربا قد رفض العودة للزمالك وقرر استخراج بطاقة مؤقتة للاستمرار في أفيس البرتغالي.