رياضة | الأهلي يعلن مدة غياب ناصر ماهر للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مدة غياب ناصر ماهر للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن غياب ناصر ماهر عن التدريب الجماعي جاء بسبب الشكوى من إصابة بسيطة في الحوض، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

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واشتكى ناصر ماهر من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية؛ للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، وأكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا مصغرا.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حرص علي عقد جلسة أمس مع خالد محمود طبيب الفريق للتعرف على آخر المستجدات في حالة اللاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.