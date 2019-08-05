رياضة | موعد إنهاء أزمة مباراة الترجي والوداد ينسف أحلام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إنهاء أزمة مباراة الترجي والوداد ينسف أحلام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الترجي التونسي بشأن أزمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي تمهيدًا لإعلان القرار الرسمي يوم الأربعاء المقبل.

وجاء نص الخطاب إلى الترجي التونسي كما يلي:

"بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي (TAS ) بتاريخ 31 يوليو / تموز 2019 بخصوص ملف النزاع المرفوع أمامها بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي والاتحاد الأفريقي، والقاضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للاتحاد القاري ونعلمكم أنه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية، وحفاظا على كامل حقوقكم فإن لجنة الانضباط ترغب في أن يقدم الاتحاد التونسي، كامل مستنداته وموقفه الكتابي من الملف في أجل أقصاه غدًا الثلاثاء".

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ودعت لجنة الانضباط رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب، وكل الأطراف المتداخلة في هذا الملف لحضور اجتماع لجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي المقرر عقده بعد غد الأربعاء.

ورفض الوداد استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكن ثبت بعد ذلك تعطل التقنية.

كان الزمالك يأمل في استمرار الأزمة حتى شهر ديسمبر المقبل ليشارك في كأس العالم للأندية كبطل للكونفيدرالية.