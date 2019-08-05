رياضة | ريال مدريد يقدم العرض الأخير لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم العرض الأخير لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني،لتقديم عرض أخير من أجل ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الحالي.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" أن ريال مدريد قدم عرضًا لادارة مانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي بالحصول على 30 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز.

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وتابعت أن إدارة الشياطين الحمر رفضت عرض النادي الملكي موضحة أن النادي الإنجليزي يصر على أن بول بوجبا سيبدأ الموسم الجديد رفقة اليونايتد.

وأشارت إلى أن النادي الملكي لم ينجح في التوصل لاتفاق مع المان يونايتد، على التعاقد مع بول بوجبا مقابل 150 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد حاول إغراء مانشستر يونايتد، بإدخال الويلزي جاريث بيل ضمن صفقة بوجبا، لكن الفريق الإنجليزي رد بالرفض على العرض.