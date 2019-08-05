رياضة | صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية الاغتصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية الاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي فرض السريَّة التامة على تفاصيل الدعوى القضائيَّة من الأمريكية كاثرين مايورجا التي اتهمته باغتصابها.

وأكدت المحامية لاريسا دروبيكيزر التي تُمثل كاثرين مايورجا أنها راضية عن حكم القاضية الأميركية جينيفر دورسي في لاس فيجاس.

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وفي الشهر الماضي، قال المحامي في مقاطعة كلارك ستيف وولفسون، إن رونالدو سيواجه تهماً جنائية في هذه المسألة، إذ قال محاموه إن الثنائي مارسا الجنس بالتراضي في يونيو 2009.

وتسعى مايورجا من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية لا تقل عن 165 ألف جنيه إسترليني وتزعم أن رونالدو أو الأشخاص الذين يعملون معه سمحوا بأن تصبح الأمور علنية العام الماضي لتسوية الأموال الكثيرة التي دُفعت إليها، وقيمتها 310 آلاف جنيه إسترليني.