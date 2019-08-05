رياضة | "دي ماريا" المصري يخضع لجراحة بالركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دي ماريا" المصري يخضع لجراحة بالركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع عبد الناصر دي ماريا لاعب الفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي، خلال الساعات القليلة المقبلة لجراحة بغضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة، عقب تعرضة للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق فريق نادي مصر وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت أمس على ملعب الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.