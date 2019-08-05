رياضة | رسميا.. عرض خيالي من الريال لضم "بوجبا" ويونايتد يرفض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. عرض خيالي من الريال لضم "بوجبا" ويونايتد يرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا خرافيًا من ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

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وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض بيع بول بوجبا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني وعليهم خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأقرب في الوقت الحالي هو بقاء بول بوجبا في قلعة مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي.