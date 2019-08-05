رياضة | انقلاب في الأهلي

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ارتفعت وتيرة الغضب بين مؤمن زكريا لاعب الفريق وإدارة النادي بعد قرار تغريمه ماديًا بسبب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ألمح فيه لعدم رضاه عن استبعاده من القائمة الإفريقية.

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وترى إدارة النادي الأهلي أن مؤمن زكريا تكررت تغريداته وهجومه على جهاز الكرة بعد أن ألمح لوجود من يعمل ضده في الجهاز الفني للفريق.

وينوي مؤمن زكريا طلب فسخ عقده مع الأهلي بعدما أصبح خارج حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وآخرها استبعاده من القائمة الإفريقية.