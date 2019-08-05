ميسي يظهر فى تدريبات برشلونة استعدادا للموسم الجديد

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لخوض تدريبات ناديه برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، استعدادا للموسم الجديد، الذى سينطلق منتصف الشهر الحالى، بعد نهاية عطلته الصيفية.
وكان ليونيل ميسي قد تأخرت عودته إلى تدريبات برشلونة، بعد مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، فى بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التى أقيمت فى البرازيل، وحصد منتخب التانجو فيها على المركز الثالث.
وظهر النجم الأرجنتينى أمس الأحد، قبل انطلاق مواجهة أرسنال الإنجليزي، على كأس خوان جامبر الودية، وتحدث ميسي لجماهير البارسا، التى حضرت لمشاهدة المباراة من مدرجات ملعب "كامب نو".
وشهدت تدريبات برشلونة اليوم أيضا، عودة الثنائي البرازيلى فيليب كوتينيو والتشيلى أرتورو فيدال، بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم فى بطولة كوبا أمريكا.
ويفتتح برشلونة الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2019 – 2020، يوم السبت 17 أغسطس الجارى، بمواجهة نادى أتلتيك بلباو خارج ملعبه.
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