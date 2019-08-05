فشل صفقة الريان القطري مع مهاجم غلطة سراي

ابتعد المهاجم الدولي السنغالي مباي دياني نجم فريق غلطة سراي التركي عن الانتقال للدوري القطري من بوابة فريق الريان.

ووصلت مفاوضات نادي الريان القطري مع مباي دياني مهاجم غلطة سراي التركي لضمه خلال الصيف الحالي لطريق مسدود.

وفشلت المفاوضات بين الرهيب القطري واللاعب السنغالي، ليصرف الريان النظر عن التوقيع مع مهاجم الفريق القطري.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت اقتراب دياني من الانتقال للريان، واللاعب كان في طريقه للدوحة للخضوع للفحوصات الطبية، قبل أن يصل الطرفين لطريق مسدود في المفاوضات.

يذكر أن مباي دياني مهاجم غلطة سراي يعد هدفاً قوياً لنادي النصر السعودي الذي يريد التوقيع معه هذا الصيف.