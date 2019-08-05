لوكتي يتطلع للمشاركة في أولمبياد 2020

احتفل نجم السباحة الأمريكي ريان لوكتي، المتوج 6 مرات في الدورات الأولمبية، بعودته إلى المنافسات من جديد بعد انتهاء فترة إيقافه، بتحقيق الفوز في البطولة الأمريكية للسباحة في ستانفورد بولاية كاليفورنيا، أمس الأحد.

وخضع لوكتي للإيقاف لمدة 14 شهرا بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، لكنه احتفل بعودته عبر تحقيق أول انتصار له في البطولة الوطنية للسباحة منذ عام 2014، حيث توج بسباق 200 متر فردي متنوع مسجلا دقيقة واحدة و 57.76 ثانية.

ويتطلع لوكتي إلى المشاركة للمرة الخامسة في الأولمبياد عبر دورة طوكيو 2020، وذلك بعد نهاية الإيقاف الذي فرض عليه في منتصف عام 2018.

ولم تظهر اختبارات المنشطات، مادة محظورة في عينات لوكتي، لكن الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات كانت قد أعلنت إيقافه بعدما نشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يحقن نفسه في الوريد.

وأكدت أن المادة التي حقن بها لوكتي ليست محظورة، ولكن الكمية التي تلقاها أكثر من المسموح بها دون وجود استثناء.