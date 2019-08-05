بايرن ميونخ يستهدف ضم شقيق ساني

يستهدف نادي بايرن ميونخ الألماني، التعاقد مع الشقيق الأصغر لليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن النادي البافاري يخطط للتعاقد مع سيدي ساني، لاعب شالكه، وهو الشقيق الأصغر لنجم المان سيتي.
وأفادت الصحيفة بأن البايرن لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن لضم اللاعب، البالغ من العمر 16 عامًا، لكنه مهتم بضمه منذ 3 سنوات.
وعاد ناشئ شالكه لرادار البايرن في ظل اقتراب شقيقه الأكبر من الانضمام لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
رغم ذلك، فإن مشكلة شقيق ساني هي تعرضه لإصابات قوية في الفترة الماضية، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة لكسر بذراعه.
ولا يرتبط ساني الصغير بعقد احترافي مع الأزرق الملكي، حيث لن يتم ذلك قبل بلوغه 18 عامًا، لكن البايرن يتحتم عليه التفاوض مع شالكه حال رغبته في ضمه لاحقًا.
ومن المتوقع أن يعلن البايرن عن ضم ساني الأكبر هذا الأسبوع، في صفقة لن تقل قيمتها عن 100 مليون يورو، حيث تشير كافة التقارير إلى قرب توصل النادي البافاري لاتفاق مع السيتي حول ضمه.
وحال ظفر بايرن ميونخ بتوقيع ساني، فإن هناك احتمالية كبيرة للجمع بين الشقيقين في نادٍ واحد خلال الفترة المقبلة.
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