مانشستر يونايتد يرفض عرض ريال مدريد

يسابق نادي ريال مدريد الإسباني، الزمن من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضًا لنظيره مانشستر يونايتد، من أجل ضم بول بوجبا، بالحصول على 30 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب الفريق الملكي.

وأضافت أن مانشستر يونايتد رفض عرض الريال، موضحة أن النادي الإنجليزي يصر على أن بول بوجبا سيبدأ الموسم الجديد رفقة الشياطين الحمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الملكي لم ينجح في التوصل لاتفاق مع المان يونايتد، على التعاقد مع بول بوجبا مقابل 150 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد حاول إغراء مانشستر يونايتد، بإدخال الويلزي جاريث بيل ضمن صفقة بوجبا، لكن الفريق الإنجليزي رفض الأمر.