شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا بشأن رحيله عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب زكريا من عبد الحفيظ عقد جلسة لحسم مسألة بقاؤه في الأهلي من عدمه، خاصة أن اللاعب يُفضّل الرحيل بعدما تم إستبعاده من القائمة الأفريقية كما إنه يرغب معرفة أسباب خروجه من القائمة الافريقية.
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