شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع مع مؤمن زكريا بشأن رحيله عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، مع مؤمن زكريا لاعب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل وضع النقاط فوق الحروف بشأن عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب مع النادي .

وشهدت الأيام الماضية توتراً واضحاً في علاقة مؤمن زكريا مع الأهلي بسبب استبعاد اللاعب من القائمة الافريقية للفريق وبعدما انتقد اللاعب هذا الاستبعاد في رسالة عبر حسابه على توتير، قال فيها، "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة..مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدى الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

وطلب زكريا من عبد الحفيظ عقد جلسة لحسم مسألة بقاؤه في الأهلي من عدمه، خاصة أن اللاعب يُفضّل الرحيل بعدما تم إستبعاده من القائمة الأفريقية كما إنه يرغب معرفة أسباب خروجه من القائمة الافريقية.