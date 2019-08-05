شكرا لقرائتكم طنطا يتعاقد مع اللاعب رقم 14 استعداداً للدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي طنطا، عن التعاقد مع ناديو لوانجا، صانع ألعاب نادي فيبرس الأوغندي، لمدة ثلاث مواسم مقبلة، حيث يسعى مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية منأجل البقاء فى الدوري الممتاز وعدم الهبوط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية.

ويعمل أيمن المزين المدير الفنى لطنطا، لبناء فريق قوى قادر على الصمود أمام فرق الدورى فى ظل رغبة الإدارة بالبقاء وعدم الهبوط مرة أخرى للمظاليم .

الجدير بالذكر أن نادي طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم: علي فرج حارس فريق بتروجيت، ومحمد فتحي حارس فريق سموحة، وأحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة، وإيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب، ومحمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي، ووليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة، ومحمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ، و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت، و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن "، و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم، و جون أيفيري مهاجم منتخب كينيا، وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .