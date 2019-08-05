شكرا لقرائتكم رامون لوبيز ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم المدرب الاسباني خوان رامون لوبيز، لقائمة المرشحين لتدريب فريق الزمالك، خلال الموسم الكروي الجديد، بعد تلقى الإدارة البيضاء السيرة الذاتية للمدرب عن طريق وكيل أعماله التونسي.



رامون لوبيز

ويمتلك خوان رامون لوبيز البالغ من العمر 56 عاما سيرة ذاتية كبيرة، حيث تولي تدريب منتخب السعودية عام 2014 ومنتخب عمان عام 2016 ونادي داليان أربين الصيني ونادي شينزين الصيني.

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رامون لوبيز تولي تدريب منتخب عمان

كما سبق وتولي لوبيز فريق ريال مدريد الثانى "ب" خلال الفترة من 2001 إلى 2005 ثم الفريق الأول موسم 2005/2006، ودرب كذلك منتخب اسبانيا تحت 21 سنه خلال الفترة من 2008 إلى 2010.



رامون لوبيز أثناء تدريب السعودية

ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك، العديد من السير الذاتية خلال الوقت الحالي لاختيار المدير الفنى القادم للفريق الأول وسافر وفد زملكاوي إلى أوروبا خلال الأيام الماضية، لعقد جلسات مع بعض المدربين لاختيار الأفضل بين الأسماء المتاحة، وعلى رأسها رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز والمتواجد على رأس قائمة المرشحين.