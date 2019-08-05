شكرا لقرائتكم إيقاف إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو 8 سنوات لتعاطيه المنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت " وادا "الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة أسامة غنيم اتحاد الجودو ، بإيقاف اسلام الشهابى لاعب المنتخب 8 سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات ، بعد تحليل العينة الخاصة به والتى تم سحبها منه خلال بطولة الجمهورية التى أقيمت يناير الماضى .

فيما تلقى مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو خطابا من الوادا بإيقاف اللاعب ، مع تغريمه 10 الاف جنيه ، بالإضافة إلى 30 ألف دنيها على الاتحاد .

من جهته تقدم الاتحاد بطعن على الغرامة المالية خاصة وأنه شارك مع ناديه وليس مع المنتخب ، حيث كانت اخر بطولة شارك بها مع الفراعنة كانت اوليمبياد ريو دى جانيرو

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وقررت الوادا إيقاف اللاعب 8 سنوات بخلاف الغرامة المالية ، عد ثبوت تعاطيه المنشطات.