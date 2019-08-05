شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يستغل إصابته ويستعد لحفل زفافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، للاحتفال بحفل زفافه، غداً الثلاثاء، وسط أهله وأصدقائه حيث قام بتوجيه الدعوة إلى لاعبى الفريق الأبيض لحضور حفل الزفاف.

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وقال مصدر مقرب من مصطفى فتحى إن اللاعب سيتوجه خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبى جديد للاطمئنان على حالته تمهيداً للعودة للملاعب.

ويخضع مصطفى فتحى حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل خلال الفترة الأخيرة ولذلك سوف يسافر إلى ألمانيا لحسم موقفه.