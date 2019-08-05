شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يستغل إصابته ويستعد لحفل زفافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، للاحتفال بحفل زفافه، غداً الثلاثاء، وسط أهله وأصدقائه حيث قام بتوجيه الدعوة إلى لاعبى الفريق الأبيض لحضور حفل الزفاف.
وقال مصدر مقرب من مصطفى فتحى إن اللاعب سيتوجه خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحص طبى جديد للاطمئنان على حالته تمهيداً للعودة للملاعب.
ويخضع مصطفى فتحى حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل خلال الفترة الأخيرة ولذلك سوف يسافر إلى ألمانيا لحسم موقفه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فتحي يستغل إصابته ويستعد لحفل زفافه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.