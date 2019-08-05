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الأهلي يعلن سبب إصابة ناصر ماهر فى مران الأهلي...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عن سبب غياب ناصر ماهر عن المران الجماعي، حيث  أشتكي اللاعب من إصابة بسيطة في الحوض، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

 

ووأشتكي ناصر ماهر من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، حيث أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا مصغرا.

 

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ناصر ماهر

 

الجدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حرص علي عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، للتعرف على آخر المستجدات في حالة اللاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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