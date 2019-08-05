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شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن سبب إصابة ناصر ماهر فى مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووأشتكي ناصر ماهر من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، حيث أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا مصغرا.
ناصر ماهر
الجدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حرص علي عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، للتعرف على آخر المستجدات في حالة اللاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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