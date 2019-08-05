رامون دياز أول اهتمامات الزمالك ومفاوضات لتخفيض راتبه...

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جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك أولوياتهم فى ترتيب المديرين الفنيين المرشحين لقيادة الفريق فنيا فى الموسم المقابل حيث يتم التفاوض حسب الترتيب والذي يتصدره الأرجنيتني رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز . ويفاوض مسئولو الزمالك رامون دياز لتخفيض المقابل المادى من أجل تولى المهمة الفنية للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل . Advertisements ويضع مسئولو الزمالك دياز على القائمة المطلوبة لتدريب الفريق لما يملكه من خبرات بالكرة المصرية بعدما قاد فريق بيراميدز لتحقيق نتائج طيبة فى الموسم الماضي بالاضافة الى خبرته الكبيرة ونتائجه الطيبة مع الاندية المختلفة التى قام بتدريبها خاصة فى منطقة الشرق الأوسط . وطلب الأرجنتين دياز، مقابل مادى يعتبره مسئولو الزمالك ضخم مقارنة بالميزانية التى وضعها مسئولو الأبيض لاستقدام المدير الفنى الجديد لذا يجرون محاولات لتخفيض المقابل المادي والحفاظ على فرصة قيادته للفريق الابيض وفى حال .

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