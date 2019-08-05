شكرا لقرائتكم رامون دياز أول اهتمامات الزمالك ومفاوضات لتخفيض راتبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويفاوض مسئولو الزمالك رامون دياز لتخفيض المقابل المادى من أجل تولى المهمة الفنية للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل .
ويضع مسئولو الزمالك دياز على القائمة المطلوبة لتدريب الفريق لما يملكه من خبرات بالكرة المصرية بعدما قاد فريق بيراميدز لتحقيق نتائج طيبة فى الموسم الماضي بالاضافة الى خبرته الكبيرة ونتائجه الطيبة مع الاندية المختلفة التى قام بتدريبها خاصة فى منطقة الشرق الأوسط .
وطلب الأرجنتين دياز، مقابل مادى يعتبره مسئولو الزمالك ضخم مقارنة بالميزانية التى وضعها مسئولو الأبيض لاستقدام المدير الفنى الجديد لذا يجرون محاولات لتخفيض المقابل المادي والحفاظ على فرصة قيادته للفريق الابيض وفى حال .
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