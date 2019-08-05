اتحاد الكرة: طاقم حكام مصري لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدور 16 بالكأس

قرر مسئولو اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ 16 بكأس مصر إلي طاقم حكام مصري.

كان اتحاد الكرة قد قرر عدم الاستعانة بحكام إجانب إلا في مباريات القمة بين الاهلي والزمالك فقط.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلنت مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالى 2019/ 2019 حتى الدور قبل النهائى على النحو التالى:

-الأهلى وبيراميدز دور الـ16 يوم 17 أغسطس – استاد برج العرب

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-الفائز من الأهلى وبيراميدو يواجه حرس الحدود يوم 28 أغسطس – برج العرب

-الزمالك – مصر المقاصة -28 أغسطس – استاد السلام

كما تم تحديد يوم 1 سبتمبر موعداً لمباريات الدور قبل النهائى والتى وصل إليها الاتحاد السكندرى وبتروجت.