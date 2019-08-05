النصر السعودي يقترب من التعاقد مع ريبيري

اقترب النجم الفرنسي فرانك ريبيري جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني من الانتقال للعب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.
تقارير سعودية كشفت عن اقتراب فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ من تقمص ألوان فريق النصر السعودي في الموسم الجديد 2019 - 2020
النصر توصل لاتفاق شفهي مع نجم الكرة الفرنسية على إرتداء قميص العالمي خلال الصيف الحالي، مع إغرائه براتب سنوي 10 ملايين يورو.
الأمير خالد بن فهد أحد أعضاء شرف النصر تكفل بالصفقة، وهو من يقود المفاوضات مع لاعب الفريق البافاري السابق.
بن فهد عرض على ريبيري عقداً لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، ثم يعتزل بعدها اللاعب الفرنسي.
يذكر أن مجلة كيكر الألمانية الشهيرة كانت قد أعلنت مؤخرا عن اتجاه ريبيري للعب في الخليج دون تحديد وجهته، في ظل امتلاكه عروض من قطر والسعودية.
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