موعد خضوع أسينسيو لجراحة الرباط الصليبي

تعرض ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف الهلالي الخارجي للركبة اليسرى، خلال مواجهة اَرسنال الإنجليزي في الكأس الدولية للأبطال.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ماركو أسينسيو سيجري عملية جراحية خلال هذا الأسبوع، في العاصمة الإسبانية مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب يريد أن يبدأ عملية التأهيل في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع غياب اللاعب عن صفوف الفريق الملكي، لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.

وسقط أسينسيو في الدقيقة (65) من مواجهة آرسنال، بعد كرة مشتركة مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى لإجراء الفحوصات.