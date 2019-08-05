هيجواين يُعقد خطة إنتر ميلان

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن صعوبة تعاقد نادي روما مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن صعوبة ارتداء هيجواين قميص روما في الموسم المقبل، قد تُغير من خطط جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي للجيالوروسي.
وأضافت أن هيجواين يرفض الانضمام إلى روما، حيث لا يأخذ تلك الخطوة ضمن حساباته، لاسيما وأنه يرغب في البقاء بيوفنتوس.
ولفتت الصحيفة إلى أن صعوبة ضم هيجواين قد تدفع ذئاب العاصمة إلى الإبقاء على البوسني إيدين دجيكو، مهاجم الفريق والقريب من الرحيل هذا الصيف إلى صفوف إنتر ميلان.
وحاول النيراتزوري التوصل لاتفاق مع روما على ضم دجيكو خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بعد، بعدما أشارت تقارير عديدة إلى أن روما يطلب الحصول على 20 مليون يورو.
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