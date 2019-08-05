خواريز يتخطى عقبة تولوكا في الدوري المكسيكي

استعاد خواريز، توازنه بعد هزيمتين متتاليتين في بداية مشواره بالدوري المكسيكي، وتغلب على تولوكا بهدفين دون رد، صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة.

وحصد خواريز بذلك أول ثلاث نقاط له في الموسم، بينما تجمد رصيد تولوكا عند نقطة واحدة.

افتتح ماورو فيرنانديز التسجيل لخواريز في الدقيقة 17، ثم أضاف زميله أنخيلو ساجال الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49.

وكان سانتوس لاجونا، الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع المراحل الثلاث الأولى، لينفرد بصدارة المسابقة برصيد 9 نقاط.