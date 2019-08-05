معروف يوسف على خطي أكوتى منساه فى مصر...

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جدة - عمرو شويل دخل النيجيري معروف يوسف، لاعب نادي الزمالك العائد من إعارة مع الشرطة العراقى، فى دائرة اهتمامات مسئولي نادي المقاولون العرب، من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية الجارية .

وكان معروف يوسف أعير للشرطة العراقى الموسم الماضى ونال إشادة المسئولين العراقيين إلا أنه عاد للقلعة البيضاء عقب انتهاء فترة إعارته، ومع تعاقد مسئولى الأبيض مع المحترفين الأربعة المحددين من قبل اتحاد الكرة، أصبح لازماً على مسئولى الزمالك الإستغناء النهائى أو إعارة معروف يوسف .

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الجدير بالذكر أن الصربى نيبوشا المدير الفنى السابق للزمالك والحالى للصفاقسى التونسى، يرغب فى التعاقد مع اللاعب خاصة وأنه كان صاحب فكرة التعاقد معه فى الشرطة العراقى .

ويتمسك عدد من الأندية المصرية بالتعاقد مع الأفريقي معروف يوسف، مثلما فعلت الأندية المصرية مع الغانى أكوتى منساه، حيث لعب مع اتحاد الشرطة والنادي الأهلي والنادي المصري وليرس البلجيكي ونادي تليفونات بني سويف ونادي وادي دجلة، لينهي مسيرته الكروية فى مصر .