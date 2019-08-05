شكرا لقرائتكم رمضان صبحي ينعى أهالي ضحايا انفجار معهد الاورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي، ضحايا انفجار معهد الاورام ، مقدماً التعازي إلى أهالي ضحايا حادث المنيل، والذي أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 أخرين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وغرد "رمضان" قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحم ضحايا معهد الاورام ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين". ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في 11 أغسطس على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه ويتطلع لمواجهة بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر بعد أسبوعين.

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