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شكرا لقرائتكم رمضان صبحي ينعى أهالي ضحايا انفجار معهد الاورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغرد "رمضان" قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون.. ربنا يرحم ضحايا معهد الاورام ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين".
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في 11 أغسطس على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.
وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه ويتطلع لمواجهة بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر بعد أسبوعين.
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