شكرا لقرائتكم طاقم حكام مصري لمباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ 16 بكأس مصر إلي طاقم حكام مصري.
كان اتحاد الكرة قد قرر عدم الاستعانة بحكام إجانب إلا في مباريات القمة بين الاهلي والزمالك فقط.
وتقام مباراة الأهلي و بيراميدز 17 أغسطس الجاري بعد تعديل مواعيد مباريات كأس مصر بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأولمبي ، حيث يستضيف استاد الجيش ببرج العرب اللقاء.
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