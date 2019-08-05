شكرا لقرائتكم نيمار الإسماعيلي يوجه رسالة هامة لجماهير الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال اللاعب الشاب الملقب بــ "نيمار": الحمد لله على انتقالى لدراويش الكرة المصرية ، أتمنى أن أكون إضافة لهذا النادى وأكون عند حسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة.. المفاوضات لم تستمر طويلا لرغبتى فى التواجد بالفريق الأصفر الذى لا يقل بأى شكل من الأشكال عن الأهلى و الزمالك.. أعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل المساهمة فى تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من النقاط مع فريقى الجديد الذى يتمتع بجماهيرية عريضة".
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار الإسماعيلي يوجه رسالة هامة لجماهير الدراويش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.