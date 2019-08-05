شكرا لقرائتكم نيمار الإسماعيلي يوجه رسالة هامة لجماهير الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب خليل حجى، الوافد الجديد لنادي الإسماعيلى، عن سعادته بإتمام إجراءات انتقاله لأحد أكبر وأعرق الأندية فى مصر، وذلك بعد انضمامه للقلعة الصفراء، بعقد طويل الأمد لمدة 5 مواسم بعد رحلة احتراف قصيرة بايطاليا وسويسرا والبرتغال .

وقال اللاعب الشاب الملقب بــ "نيمار": الحمد لله على انتقالى لدراويش الكرة المصرية ، أتمنى أن أكون إضافة لهذا النادى وأكون عند حسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة.. المفاوضات لم تستمر طويلا لرغبتى فى التواجد بالفريق الأصفر الذى لا يقل بأى شكل من الأشكال عن الأهلى و الزمالك.. أعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل المساهمة فى تحقيق أفضل النتائج وحصد أكبر عدد من النقاط مع فريقى الجديد الذى يتمتع بجماهيرية عريضة".